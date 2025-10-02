Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери российской армии в зоне конфликта значительно ниже, чем у украинских вооруженных сил.

По словам главы государства, российская сторона также несет потери, однако их масштабы, как он подчеркнул, «кратно меньше», чем у ВСУ.