Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери российской армии в зоне конфликта значительно ниже, чем у украинских вооруженных сил.

По словам главы государства, российская сторона также несет потери, однако их масштабы, как он подчеркнул, «кратно меньше», чем у ВСУ.

Путин рассказал о продвижении российских войск на фронте

Заседание прошло в рамках работы клуба «Валдай», который был создан в 2004 году и объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики, истории и международных отношений.

Организация получила свое название по месту первой конференции, состоявшейся в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
