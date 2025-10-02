Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери российской армии в зоне конфликта значительно ниже, чем у украинских вооруженных сил.
По словам главы государства, российская сторона также несет потери, однако их масштабы, как он подчеркнул, «кратно меньше», чем у ВСУ.
Заседание прошло в рамках работы клуба «Валдай», который был создан в 2004 году и объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики, истории и международных отношений.
Организация получила свое название по месту первой конференции, состоявшейся в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности поддержать предложение Трампа по Газе
- Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ
- Путин рассказал о продвижении российских войск на фронте
- Путин: России никогда не было свойственно расистское отношение
- В России тратят миллионы рублей на обслуживание пустующих квартир
- Журова выступила против введения ОГЭ по физкультуре
- Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах
- Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»
- Путин: Россию дважды не пустили в НАТО
- Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru