Долг россиян за водоснабжение достиг 90 млрд рублей
Долг россиян за канализацию и воду достиг 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения.
При этом отмечается, что задолженность выросла на 11 млрд рублей с 2022 года, однако с учетом роста тарифов ЖКХ и инфляции показатели изменились незначительно — все те же 35-45% от суммарной задолженности в сфере водоотведения и водоснабжения.
Всего задолженность за электричество, теплоснабжение и водоснабжение составила порядка 1,4 трлн рублей. В первом квартале 2023 года долг за коммунальные платежи достиг 876,4 млрд рублей.
Эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук пояснил, что ситуация с долгами россиян не улучшается ввиду несогласованности мер реструктуризации задолженности отраслевыми регуляторами.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Якубовский полагает, что долги растут равномерно, а значит, не платят одни и те же люди. При этом наименьшие темпы роста демонстрируют долги за электроэнергию, так как должникам отключают электроснабжение за неуплату.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин призвал ресурсников делать прозрачными перерасчеты за отопление, чтобы граждане не думали, что они платят за всех.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru