Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»
2 октября 202519:00
У всякой мощи всё же есть предел - какой бы потенциал не был накоплен группой стран или отделыным государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на «Валдае», он указал, что суть происходящего хорошо отражает русская поговорка «Против лома нет приёма, окромя другого лома», пишет RT.
«А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда. Он всегда появляется», - сказал глава государства.
Ранее Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
