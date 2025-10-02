Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»

У всякой мощи всё же есть предел - какой бы потенциал не был накоплен группой стран или отделыным государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россию дважды не пустили в НАТО

Выступая на «Валдае», он указал, что суть происходящего хорошо отражает русская поговорка «Против лома нет приёма, окромя другого лома», пишет RT.

«А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда. Он всегда появляется», - сказал глава государства.

Ранее Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

