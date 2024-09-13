«100% перехода не будет»: Названы причины, мешающие россиянам забыть YouTube
Необходимо перевести на российские платформы минимум 30% контента, который есть на YouTube, чтобы туда перебрались все пользователи, заявил НСН Арсений Щельцин.
Россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации. Об этом НСН заявил эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня к началу осени, сообщили «Известия». На ПК пользователи вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года, на мобильных устройствах – в 2,5 раза дольше. Замедление трафика привело к тому, что пользователи всё чаще смотрят видео в более низком качестве. Говоря о том, что мешает россиянам перейти на другие видеосервисы, Щельцин пояснил, что дело в обилии западного контента на YouTube.
«Все дело в наличии на данный момент контента, который недоступен в российских сервисах. Потому что видеоплатформы отличаются только видеоконтентом. Есть, конечно, возможности касательно рекомендательной системы подбора видео, но на YouTube не очень хорошо развита эта система. Надо учитывать огромное количество уже накопленного годами западного контента, который переводится и попадает на YouTube. Я думаю, 100% перехода на другие видеоплатформы никогда не случится. Единственный вариант, при котором возможен 100% переход, это если YouTube сам завершит работу во всем мире. В первую очередь, надо бить на массовый сегмент контента. Это сериалы, фильмы, шоу, программы, видеоблогеры, мини-шоу подкастеров и так далее. Если мы переведем на российские платформы не менее 20-30% контента, который обычно был на YouTube, то постепенно все эти люди придут, и будут более активно подтягиваться блогеры, потому что сейчас некоторые из них по-прежнему используют YouTube», - поделился он.
По его словам, чтобы добиться полноценного перехода всех ключевых российских блогеров на отечественные площадки, необходимо создать им достойные условия.
«Конечно, должны быть возможности для блогеров. Им в первую очередь нужны просмотры и качественная монетизация. Сейчас самая пора быстро набирать просмотры и восстанавливать аудиторию такую же, как на YouTube. В плане монетизации блогеры жалуются, что она не такая, как была на YouTube. Но, с другой стороны, можно вспомнить, что в течение двух лет у российских блогеров на YouTube со стороны Google вообще не было никакой монетизации, только Product placement, который доступен и на российских платформах. Там также можно договариваться с рекламодателями и встраивать в ролики какие-то интеграции. Я думаю, что шансы из российских платформ выше у той, которая больше тратит на это времени и которая создает больше условий для удержания партнеров», - подытожил он.
Ранее Щельцин в беседе с НСН заявил, что Youtube продолжает работать у некоторых пользователей в России из-за специфики блокировки этого сервиса.
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