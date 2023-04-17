«Миллион под матрасом?»: Вассерман не ждет массовых обысков из-за своего закона о наличке
Новый закон станет отягчающим обстоятельством для фигурантов других дел, пообещал в эфире НСН Вассерман, однако экс-депутат Ганзя попросила Госдуму защитить бабушек от «глупости».
Законопроект о хранении свыше миллиона рублей наличными не ударит по честным россиянам и не выльется в поголовные обыски, заявил в интервью НСН его автор, депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Вассерман ранее подготовил законопроект, согласно которому россияне должны сообщать налоговикам о хранении дома сумм, превышающих 1 млн рублей, и объяснять их происхождение. В ином случае будут предусмотрены конфискация и штрафы.
«Это назревшая мера, поскольку накопилось уже очень много примеров использования наличных денег в явно противоправных целях. Сфера безналичного расчета у нас развивается так быстро, что крупные суммы наличными нужны все реже. У большинства не будет сложностей с объяснением происхождения этих денег и цели их хранения. А те, кто затруднится дать такие объяснения, на них закон и рассчитан. Не думаю, что для этого понадобятся специальные обыски, скорее, это будет отягчающим обстоятельством, если деньги найдут при обысках по другому поводу», - сказал Вассерман.
Со своей стороны, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя опасается, что закон Вассермана ударит по бабушкам.
«Многие не верят банкам и другим способам инвестиций, не верят, что государство защитит их от обмана. Наличные деньги – это та самая подушка безопасности, о которой так любит говорить Антон Силуанов (министр финансов РФ - прим. НСН). Если это предложение возьмут на вооружение, это будет одной из самых больших несуразностей нашего депутатского корпуса. В Годсуме достаточно разумных людей, которые посмеются над подобным предложением. Эта мера – чистейшая глупость. Думаю, что разум победит. Как они будут выяснять, сколько денег лежит у бабушки под матрасом: входить в каждый дом, залезать в каждый матрас и каждую постель? Если у преступников находят чемоданы или гаражи с деньгами, это сам по себе вопиющий факт», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов ранее предложил перечислять на нужды армии дополнительные 2-3% к налогу на доходы физических лиц.
Его коллега из КПРФ Николай Арефьев назвал «безумной» эту идею, возмутившись в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» планами «драть еще какие-то деньги с нищего народа».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Набиуллина заявила, что больших послаблений по валютным ограничениям не планируется
- СМИ: автобус со взрывчаткой задержали на границе ДНР и Ростовской области
- Захарова раскритиковала Чехию за передачу Украине марокканских танков
- Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
- Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах
- Волонтёр рассказал о возросшем интересе москвичей к военной службе по контракту
- Депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений
- В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины
- Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
- СМИ: Выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru