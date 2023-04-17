«Миллион под матрасом?»: Вассерман не ждет массовых обысков из-за своего закона о наличке

Законопроект о хранении свыше миллиона рублей наличными не ударит по честным россиянам и не выльется в поголовные обыски, заявил в интервью НСН его автор, депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Вассерман ранее подготовил законопроект, согласно которому россияне должны сообщать налоговикам о хранении дома сумм, превышающих 1 млн рублей, и объяснять их происхождение. В ином случае будут предусмотрены конфискация и штрафы.