Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные на сумму более одного миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств, передает «Интерфакс».

Поправки депутат предлагает внести в Уголовный кодекс, для нарушителей предусмотрена конфискация и штраф в двойном размере. По словам депутата, большие наличные суммы обычно говорят о теневой деятельности граждан, а эта сфера требует особого контроля.