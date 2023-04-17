Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные на сумму более одного миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств, передает «Интерфакс».
Поправки депутат предлагает внести в Уголовный кодекс, для нарушителей предусмотрена конфискация и штраф в двойном размере. По словам депутата, большие наличные суммы обычно говорят о теневой деятельности граждан, а эта сфера требует особого контроля.
Ранее стало известно, что Банк России и Минфин обсуждают введение лимита на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса компаний, уходящих из РФ.
Отмечается, что ежемесячные ограничительные меры могут утвердить на фоне высокой волатильности рубля, которая наблюдается в последние недели. Из-за низкой ликвидности иностранной валюты крупные покупки провоцируют заметное ослабление рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- В США отменили первый испытательный полёт космического корабля Starship
- Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций
- В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
- В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине
- СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане
- На Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке
- Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников
- Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
- Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года
- Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru