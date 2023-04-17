Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные на сумму более одного миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств, передает «Интерфакс».

Поправки депутат предлагает внести в Уголовный кодекс, для нарушителей предусмотрена конфискация и штраф в двойном размере. По словам депутата, большие наличные суммы обычно говорят о теневой деятельности граждан, а эта сфера требует особого контроля.

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Ранее стало известно, что Банк России и Минфин обсуждают введение лимита на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса компаний, уходящих из РФ.

Отмечается, что ежемесячные ограничительные меры могут утвердить на фоне высокой волатильности рубля, которая наблюдается в последние недели. Из-за низкой ликвидности иностранной валюты крупные покупки провоцируют заметное ослабление рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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