«Брать с тех, кто жиреет»: В КПРФ предложили обложить «военным налогом» олигархов

Идея «военного налога» для простого народа выглядит безумной, если кто и должен платить подобные отчисления, так это миллионеры, заявил в разговоре с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Ранее депутат Олег Нилов в интервью НСН заявил, что дополнительные 2-3% к налогу на доходы физических лиц будут перечислены на нужды армии. Это, считает он, позволит увеличить в несколько раз текущее финансирование каждого участника СВО. В частности, военнослужащие будут получать не 200 тысяч рублей, а 400-500 тысяч.