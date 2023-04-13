«Брать с тех, кто жиреет»: В КПРФ предложили обложить «военным налогом» олигархов

Финансировать идеи депутатов должны олигархи, а не простые граждане, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Идея «военного налога» для простого народа выглядит безумной, если кто и должен платить подобные отчисления, так это миллионеры, заявил в разговоре с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Ранее депутат Олег Нилов в интервью НСН заявил, что дополнительные 2-3% к налогу на доходы физических лиц будут перечислены на нужды армии. Это, считает он, позволит увеличить в несколько раз текущее финансирование каждого участника СВО. В частности, военнослужащие будут получать не 200 тысяч рублей, а 400-500 тысяч.

«Слишком абстрактно»: Зампреды Госдумы об идее Нилова ввести «военный налог»
«Никаких налогов не надо вводить. Это безумная идея. С нищего народа драть еще какие-то налоги. Я месяц назад отправил на заключение в правительство другой налог – прогрессивный на сверхдоходы. Те, кто получают более пяти миллионов рублей в год, должны платить дополнительный налог в размере 30% от суммы, которая превышает установленный порог. Это один триллион 700 миллиардов в год. Этих денег хватит и на военнослужащих, и на их семьи, и на все. Но правительство почему-то не торопится давать заключение. Поэтому надо брать с тех, кто жиреет», - сказал Арефьев.

Депутат предложил собирать налоги с долларовых миллиардеров, а народ оставить в покое.

«На сегодняшний день у нас 79 долларовых миллиардеров. Их состояние сегодня – 470 миллиардов долларов. Вот эти паразиты когда-нибудь раскошелятся на что-нибудь? Ведь правительство у них попросило месяц назад 300 миллиардов рублей, а они отказали. Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей, прим. ред) говорит: у вас есть налоговые инструменты, вот вы и собирайте через налоги. То есть через всех, но не через олигархов. А я считаю, что, прежде всего, это жулье должно раскошелиться. Пусть они и финансируют все это хозяйство, а народ надо оставить в покое», - заключил собеседник.

Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН назвал преждевременной идею «военного налога», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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