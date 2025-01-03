«Миллиардный ущерб»: В Госдуме намерены ввести блокировки за спам-звонки в 2025 году

Другим важным направлением для комитета на 2025 год Свинцов назвал информационное противостояние алкоголизму, который по его словам, сегодня представляет колоссальную угрозу для государства.

«Также мы должны радикально усилить пропаганду в вопросе борьбы с алкоголизмом. Последние 4 года в России сильно растет потребление алкоголя и зависимости от него, а также количество сопутствующих заболеваний. Поэтому как зампред комитета я буду уделять очень серьезное внимание этому вопросу. От этого напрямую зависит безопасность нашего государства, потому что тот объем проблем, которые алкоголь дает нашим гражданам, невозможно оценить только в денежном эквиваленте. Это огромное количество смертей, происшествий», - рассказал он.

Ранее Свинцов выступил с инициативой продавать алкоголь в России только по спецотметке на Госуслугах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



