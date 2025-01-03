«Миллиардный ущерб»: В Госдуме намерены ввести блокировки за спам-звонки в 2025 году
Зампред комитета ГД по информполитике и связи Андрей Свинцов рассказал НСН, что в новом году намерен бросить все усилия на законопроекты по информационной борьбе с алкоголизмом и защите персональных данных россиян.
В России ежегодно растет число киберпреступлений, а масштабы ущерба исчисляются миллиардами. Также особенную тревогу вызывают навязчивые спам-звонки, которые практически невозможно отключить, поэтому комитет Госдумы по информационным технологиям и связи в 2025 году намерен сосредоточиться на борьбе с этой проблемой. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Андрей Свинцов.
«Первое – это информационная безопасность. Все, что связано с огромным числом киберпреступлений, когда с использованием информационных технологий каким-то мошенническим способом у наших граждан крадут денежные средства, персональные данные, взламывают страницы, банковские приложения, кабинеты на Госуслугах. Мы наблюдаем действительно миллиарды похищенных денежных средств. В этой сфере в следующем году мы должны проработать и принять ряд законопроектов, которые еще более усложнят мошенникам доступ к нашим гражданам. Например, блокировки мобильной связи за спам-звонки. Сегодня при всех действующих нормах закона, к сожалению, спам-звонки продолжают терроризировать наших граждан. Более того, практически невозможно отказаться от этой услуги, потому что потом одна компания продает твое согласие другим предпринимателям», - поделился он.
Другим важным направлением для комитета на 2025 год Свинцов назвал информационное противостояние алкоголизму, который по его словам, сегодня представляет колоссальную угрозу для государства.
«Также мы должны радикально усилить пропаганду в вопросе борьбы с алкоголизмом. Последние 4 года в России сильно растет потребление алкоголя и зависимости от него, а также количество сопутствующих заболеваний. Поэтому как зампред комитета я буду уделять очень серьезное внимание этому вопросу. От этого напрямую зависит безопасность нашего государства, потому что тот объем проблем, которые алкоголь дает нашим гражданам, невозможно оценить только в денежном эквиваленте. Это огромное количество смертей, происшествий», - рассказал он.
Ранее Свинцов выступил с инициативой продавать алкоголь в России только по спецотметке на Госуслугах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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