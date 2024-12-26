Нарколог Сазонова назвала наименее опасный алкогольный напиток

Наименее опасным алкогольным напитком является сухое белое вино. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила замглавврача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова.

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Выступая на пресс-конференции «Новогодний календарь «нерабочих» дней: советы ведущих врачей Москвы», она указала, что крепкий алкоголь наиболее вреден для организма человека.

Также эксперт отметила, что не следует совмещать спиртные напитками и с газировкой и сладкой едой, так как в первом случае алкоголь всасывается быстрее, а во втором - замедляется его переработка.

Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что для того, чтобы не было тяжело выходить из новогодних праздников, следует провести их активно и без алкоголя.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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