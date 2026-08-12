Большинство российских работодателей не будут «подписываться» под ГОСТ о психологическом здоровье сотрудников, поскольку это дело добровольное, заявил в интервью НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

С февраля 2027 года в России должен вступить в силу ГОСТ, касающийся создания на предприятиях психологически здоровых условий труда. Компании смогут включать положения этого стандарта в трудовые договоры. В документе, в частности, упоминаются травля, угрозы, домогательства, распускание слухов, публичная критика и абьюз отмечает ТАСС. Мурадян считает, что в ближайшие 5-7 лет это не станет массовой историей.