«Умирать на работе?»: Почему новый ГОСТ не защитит сотрудников от травли и абьюза
Если зумерам некомфортно работать, они уходят, миллениалы более стрессоустойчивы, а бумеры готовы «умирать» на работе, сказал в эфире НСН Гарри Мурадян.
Большинство российских работодателей не будут «подписываться» под ГОСТ о психологическом здоровье сотрудников, поскольку это дело добровольное, заявил в интервью НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
С февраля 2027 года в России должен вступить в силу ГОСТ, касающийся создания на предприятиях психологически здоровых условий труда. Компании смогут включать положения этого стандарта в трудовые договоры. В документе, в частности, упоминаются травля, угрозы, домогательства, распускание слухов, публичная критика и абьюз отмечает ТАСС. Мурадян считает, что в ближайшие 5-7 лет это не станет массовой историей.
«Этот ГОСТ добровольный, то есть никто не обязан его соблюдать. Это просто рекомендации, кто-то захочет их внедрять, кто-то нет. Нет никаких штрафов или санкций за то, что кто-то это не внедрит. Немногие компании будут придерживаться этого ГОСТа, потому что это дополнительная нагрузка, которой и так выше крыши. Зачем вводить дополнительные регламенты, за которые потом на тебя могут пойти пожаловаться? Возможно, какие-то госкомпании показательно примут этот ГОСТ, но не думаю, что в ближайшие 5-7 лет это будет широко распространено», - пояснил эксперт.
По его словам, у зумеров, миллениалов и бумеров разная степень терпимости к некомфортной атмосфере на работе.
«Действительно, есть зависимость между возрастом и терпимостью к нехорошим отношениям на работе. Зумеры, условно говоря, встали и ушли. Миллениалы более стрессоустойчивые, они готовы терпеть, чтобы любой ценой добиться своих задач. Бумеры еще хуже в этом плане, они готовы "умирать" на работе, но чтобы все получилось», - заключил собеседник НСН.
Мурадян добавил, что сегодня россияне часто жалуются на психологическое давление на работе, но чаще всего обращения в трудовую инспекцию и Роструд ничем не заканчиваются, потому что это никак не регламентировано.
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что свойственная молодежи наглость не поможет найти «с нуля» высокооплачиваемую работу.
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