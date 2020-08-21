Микробиолог назвал причины высокой заражаемости коронавирусом в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, от чего зависит уровень заражаемости коронавирусом в российских регионах.
Число регионов, для которых характерна высокая заражаемость коронавирусом, сократилось до 12. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его расчетам, это Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская и Курганская области, Алтайский край.
Москву Тавадян включил в группу регионов, где ситуация стабильно улучшается.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, от чего зависит уровень заражаемости в российских регионах.
«Где более безалаберная ситуация, там и заражаемость и заболеваемость выше. Самые безопасные регионы – самые малонаселенные. В Москве плато, потому что мегаполис. Публика в большом количестве идет без масок. Самые опасные люди – это бессимптомники. Это здоровые люди, но вирусоносители. Вирус обнаруживается в носоглотке. А даже при шепоте вылетают микрокапельки слюны, которые могут содержать вирус, если человек заражен. Так что внешне здоровые люди являются скрытыми неконтролируемыми источникам заражения. Вот потому надо носить маски!» - подчеркнул Зуев.
Ранее Зуев в эфире НСН поставил под сомнение слова мэра Москвы Сергея Собянина о числе бессимптомных носителей коронавируса.
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