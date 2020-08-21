Микробиолог назвал причины высокой заражаемости коронавирусом в России

Число регионов, для которых характерна высокая заражаемость коронавирусом, сократилось до 12. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его расчетам, это Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская и Курганская области, Алтайский край.

Москву Тавадян включил в группу регионов, где ситуация стабильно улучшается.