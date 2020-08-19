Раскрыт ранее неизвестный механизм заражения COVID-19

Немецкие ученые обнаружили неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science. Эксперты при помощи криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики выяснили, что «шипы», из-за которых COVID-19 получил свое название, могут изгибаться, они не твердые.

Отмечается, что глобулярная часть S-белка – там находится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для соединения с инфицируемой клеткой – цепляется гибкой ножкой. Специалисты нашли у нее три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп». Такая пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.

В среднем на поверхности частиц SARS-CoV-2 находится до 40 «шипов». С их помощью вирус прикрепляется к клетке, которую он в дальнейшем заражает.

