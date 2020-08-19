Раскрыт ранее неизвестный механизм заражения COVID-19
Немецкие ученые обнаружили неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science. Эксперты при помощи криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики выяснили, что «шипы», из-за которых COVID-19 получил свое название, могут изгибаться, они не твердые.
Отмечается, что глобулярная часть S-белка – там находится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для соединения с инфицируемой клеткой – цепляется гибкой ножкой. Специалисты нашли у нее три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп». Такая пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.
В среднем на поверхности частиц SARS-CoV-2 находится до 40 «шипов». С их помощью вирус прикрепляется к клетке, которую он в дальнейшем заражает.
Между тем, ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Речь о Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что уже привился от коронавируса.
«У нас это все в результате заболевших людей и людей, у которых бессимптомное течение. У них же тоже вырабатывается иммунитет. Вот это все и накапливает иммунную прослойку. Сейчас к этому подключится вакцина. Вот и я уже привитый. У меня впечатления самые розовые. Вырабатываемый иммунитет предупреждает распространение инфекции, но для этого нужно не менее 60% прослойки. Но пока мало, поэтому носите маски и прививайтесь», - порекомендовал Зуев.
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