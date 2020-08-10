Разработчик вакцины поставил под сомнение слова мэра о числе бессимптомников

Мэр Москвы Сергей Собянин нa зaседaнии президиумa координaционного советa по борьбе с коронaвирусом сказал что около 60% заболевших коронавирусом в Москве болеют бессимптомно.

«То, что 60% - я не знаю, почему Собянин назвал эту цифру, но обычно сколько бы людей не обследовали – обычно сообщают, что около 25% из положительных – бессимптомники. Ну ему нравится эта цифра – ради бога». – сказал Зуев НСН.

Бессимптомники, по его словам – главная опасность. Они являются распространителями вируса, так как вирус локализуется в носоглотке и при разговоре частицы слюны могут попасть на других людей, увеличив число зараженных, при этом для самих бессимптомных больных он опасности не представляет, у них просто формируется к нему иммунитет.

В то же время президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил на пресс-конференции НСН, почему он исключает бурный всплеск заболевания коронавирусом.

