Разработчик вакцины поставил под сомнение слова мэра о числе бессимптомников
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев утверждает, что бессимптомных больных порядка четверти от числа зараженных.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН поставил под сомнение слова мэра Москвы Сергея Собянина о числе бессимптомных носителей коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин нa зaседaнии президиумa координaционного советa по борьбе с коронaвирусом сказал что около 60% заболевших коронавирусом в Москве болеют бессимптомно.
«То, что 60% - я не знаю, почему Собянин назвал эту цифру, но обычно сколько бы людей не обследовали – обычно сообщают, что около 25% из положительных – бессимптомники. Ну ему нравится эта цифра – ради бога». – сказал Зуев НСН.
Бессимптомники, по его словам – главная опасность. Они являются распространителями вируса, так как вирус локализуется в носоглотке и при разговоре частицы слюны могут попасть на других людей, увеличив число зараженных, при этом для самих бессимптомных больных он опасности не представляет, у них просто формируется к нему иммунитет.
В то же время президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил на пресс-конференции НСН, почему он исключает бурный всплеск заболевания коронавирусом.
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