Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами

По его словам, эти люди сделали свой выбор и их «неблагодарность должна быть как-то оценена».

«Люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая... сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги», - заключил он.

Ранее Михалков предложил создать аналог Американской академии кинематографических искусств и наук и вручать «евразийский Оскар».