Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами
Режиссёр Никита Михалков заявил, что не следует выпускать в прокат фильмы, в которых задействованы артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, эти люди сделали свой выбор и их «неблагодарность должна быть как-то оценена».
«Люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая... сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги», - заключил он.
Ранее Михалков предложил создать аналог Американской академии кинематографических искусств и наук и вручать «евразийский Оскар».
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