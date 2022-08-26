Михалков выступил против показа фильмов с уехавшими из России артистами

Режиссёр Никита Михалков заявил, что не следует выпускать в прокат фильмы, в которых задействованы артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

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По его словам, эти люди сделали свой выбор и их «неблагодарность должна быть как-то оценена».

«Люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая... сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги», - заключил он.

Ранее Михалков предложил создать аналог Американской академии кинематографических искусств и наук и вручать «евразийский Оскар».

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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:СпецоперацияАктёрыРоссияКинорежиссёрНикита Михалков
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