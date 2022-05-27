Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»

Председатель союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать аналог Американской академии кинематографических искусств и наук. О своей идее кинодеятель рассказал во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

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«Это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — цитирует Михалкова «Sputnik Кыргызстан».

Режиссер предложил сделать главной наградой «бриллиантовую бабочку» и установить призовой фонд в районе $3-5 млн.

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ТЕГИ:КинопремияНикита Михалков
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