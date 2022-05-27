Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»

Производственное здание загорелась на юге Москвы

Более 5 тыс кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» оформили в Москве с начала года

Москва выставила на торги три участка под строительство частных жилых домов

Книжный фестиваль «Красная площадь» представит более 300 российских издательств и свыше 100 тысяч книг

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки