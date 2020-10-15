Турецкий: ждем доступную вакцину

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.

Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН сравнил эту новость со светом в конце туннеля.