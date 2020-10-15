Турецкий: ждем доступную вакцину

Народный артист РФ в эфире НСН сравнил новость о регистрации второй вакцины от коронавируса со светом в конце туннеля.

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.

Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН сравнил эту новость со светом в конце туннеля.

Идут вакцины одна за одной. Но ситуация с COVID-19 угрожающая

«Я чувствую этот свет в конце туннеля. Нам нужна психологическая защищенность, нам нужна вакцина, чтобы мы уже спокойно могли собираться вместе без социальной дистанции, ходить без масок. Ждем надежную вакцину и доступную для большого количества людей. Хорошая новость», – сказал он.

Кроме того, Турецкий в эксклюзивном интервью НСН рассказал, как его коллективу удалось организовать тур при закрытых границах и сложной эпидемиологической ситуации во всем мире.

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ФОТО: пресс-служба коллектива "Хор Турецкого"
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаМихаил Турецкий
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