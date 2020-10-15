Турецкий: ждем доступную вакцину
Народный артист РФ в эфире НСН сравнил новость о регистрации второй вакцины от коронавируса со светом в конце туннеля.
Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН сравнил эту новость со светом в конце туннеля.
«Я чувствую этот свет в конце туннеля. Нам нужна психологическая защищенность, нам нужна вакцина, чтобы мы уже спокойно могли собираться вместе без социальной дистанции, ходить без масок. Ждем надежную вакцину и доступную для большого количества людей. Хорошая новость», – сказал он.
Кроме того, Турецкий в эксклюзивном интервью НСН рассказал, как его коллективу удалось организовать тур при закрытых границах и сложной эпидемиологической ситуации во всем мире.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Хуснуллин считает маловероятной остановку строек из-за второй волны COVID
- Цены на нефть начали расти на торгах в среду
- В Москве умерли еще 57 пациентов с COVID-19
- Больше половины подмосковных школ уйдут на каникулы из-за COVID-19
- В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru