Путин внес кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации представление для консультаций по назначению полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Об этом сообщил в Telegram глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Представление главы государства поступило в соответствии с нормами Конституции и федерального закона о прокуратуре.

«В соответствии с регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября... в 12:00 проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения», - указал Клишас.

Возглавляемый им комитет предложит провести консультации по кандидату на 596-м заседании палаты 24 сентября.

Ранее стало известно, что генпрокурора Игоря Краснова рекомендовали для назначения на должность главы Верховного суда, решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВладимир ПутинГенпрокурор

