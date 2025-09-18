Набиуллина: Признаков рецессии в России нет
18 сентября 202511:24
Признаков рецессии в России нет, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе Московского финансового форума.
«У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается», - рассказала глава ЦБ.
Как отметила Набиуллина, сейчас рост идет более умеренными темпами, что естественно после перегрева экономики.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ наблюдается плановое охлаждение экономики, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Признаков рецессии в России нет
- Блокировка и подписка: Как банки дозваниваются до клиентов на фоне борьбы со спамом
- День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
- Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
- Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
- Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
- В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей
- Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
- Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
- Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru