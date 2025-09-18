Набиуллина: Признаков рецессии в России нет

Признаков рецессии в России нет, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе Московского финансового форума.

«У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается», - рассказала глава ЦБ.

Как отметила Набиуллина, сейчас рост идет более умеренными темпами, что естественно после перегрева экономики.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в РФ наблюдается плановое охлаждение экономики, пишет 360.ru.

