«Будет петь сам!»: Режиссер фильма «Сектор Газа» о работе с Кологривым
Режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков заявил НСН, что Никита Кологривый был выбран на роль, так как в нем есть простота и энергия.
Режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков в интервью НСН заявил, что Никита Кологривый в роле Юрия Хоя будет сам исполнять музыкальные номера.
Главную роль в фильме о группе «Сектор Газа» сыграет Никита Кологривый. В образе солиста Юрия Хоя его показали на презентации тизера картины, которую провёл онлайн-кинотеатр Premier. Генпродюсер площадки Давид Кочаров рассказал, что пока по этому проекту отработали только одну смену, но есть надежда, что фильм удастся выпустить в следующем году. Щегольков рассказал, почему на главную роль выбрали Кологривого.
«Когда мы уже работали над проектом, мы всерьез задумались о Никите, потому что такие люди, как Юрий Клинских, это все-таки легенды. В этом случае ты думаешь не только о способностях актера, но и еще о каком-то духе, что может передать именно саму энергию личности. Отличительной чертой Клинских была его простота и прямота при том, что он абсолютно легендарный человек. При общении с Никитой стало понятно, что в нем это есть, в нем есть та энергия, которая необходима. Поэтому мы решили делать картину с ним и очень рады», - поделился он.
Щегольков также рассказал, как Кологривый вживается в роль легендарного музыканта.
«Полного визуального сходства мы добиваться не будем, но голосового сходства в песнях, конечно, будем добиваться. Это в первую очередь музыка. Мы будем работать над тем, чтобы в кадре был не чисто Никита Кологривый, которого мы знаем и любим, а чтобы это был Юрий Хой. Никита сам проявляет в этом инициативу и интерес. Мы собираемся проводить музыкальные репетиции. Никита встречается с людьми, которые были с Клинских в течение его жизни, чтобы поймать героя, понять его качества. Я думаю, что Никита сам будет петь. Сейчас есть возможности работать потом с голосом. Но все равно пение – это энергетическая и актерская работа. Мировой опыт показывает, что актерам лучше петь самим, вживаясь в роль», - заключил собеседник НСН.
Ранее Владимир Щегольков в интервью НСН отметил, что фильм о лидере панк-группы «Сектор Газа» станет настоящим погружением в эпоху конца 80-х годов ХХ века. По его словам, это будет не биографическая лента, а рассказ о трех днях из жизни Юрия Клинских.
