Режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков в интервью НСН заявил, что Никита Кологривый в роле Юрия Хоя будет сам исполнять музыкальные номера.

Главную роль в фильме о группе «Сектор Газа» сыграет Никита Кологривый. В образе солиста Юрия Хоя его показали на презентации тизера картины, которую провёл онлайн-кинотеатр Premier. Генпродюсер площадки Давид Кочаров рассказал, что пока по этому проекту отработали только одну смену, но есть надежда, что фильм удастся выпустить в следующем году. Щегольков рассказал, почему на главную роль выбрали Кологривого.