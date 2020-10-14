«Свет в конце туннеля». Турецкий о регистрации второй вакцины от COVID-19
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
Михаил Турецкий : «Я чувствую этот свет в конце туннеля. Нам нужна психологическая защищенность, нам нужна вакцина, чтобы мы уже спокойно могли собираться вместе без социальной дистанции, ходить без масок. Ждем надежную вакцину и доступную для большого количества людей. Хорошая новость», – сказал в эфире НСН Михаил Турецкий.
Россиянин на карантине не дозвонился до врачей с 771-й попытки
Житель Перми пытался 771 раз дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус. По его словам, за семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно. На следующий день он все же дозвонился до поликлиники, но итоги теста ему так и не сообщили.
Михаил Турецкий : «Когда-то, 25 лет назад, я полторы тысячи раз пытался дозвониться в офис Иосифа Кобзона. И мне-таки это удалось. Наверное, ему нужно было позвонить еще раз десять, дозвонился бы. Хотя, конечно, чудеса в решете. Как так можно издеваться над людьми», – отметил он в интервью НСН.
ВЦИОМ выяснил, как самоизоляция повлияла на ценности россиян
Как сообщают социологи, благодаря самоизоляции россияне стали больше ценить общение с близкими и бережнее относиться к своему здоровью.
Михаил Турецкий : «Наверное, так оно и есть. Когда я сидел на карантине, я многое узнал про свою семью, чего мне раньше не всегда удавалось. Жизнь заставляет больше общаться, углубляться, настраиваться на тонкие струны душ своих домочадцев. Так что нет худа без добра», – поделился он со слушателями НСН.
В предстоящие выходные в Москве ожидается мокрый снег
В предстоящие выходные, 17-18 октября, в Москве ожидается мокрый снег, сообщили синоптики из метеобюро.
Михаил Турецкий : «Не всё коту масленица. Такой чудесной осени я давно не помню. Бабье лето, которое поразило нас прекрасной погодой в этом году, когда-то же должно было кончиться. У природы нет плохой погоды, зима – это тоже здорово», – прокомментировал он для НСН.
Хор Турецкого сыграл «Песни Победы»
Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano совершил традиционный музыкальный марафон «Песни Победы» по Европе, несмотря на закрытые границы и тяжелую эпидемиологическую ситуацию во всем мире.
Михаил Турецкий : «Восемь ярких концертов при большом скоплении людей, и не только русских, но и местных слушателей, удалось нам отыграть в европейских столицах при совершенно уникальной сложившейся ситуации. Помните старый фильм «Экипаж»? Когда лава заливается, а самолет взлетает. То есть мы выступаем накануне в конце недели, а уже с понедельника страну закрывают. На наших глазах наш концерт с центральной площади Братиславы переносят в парк и так далее, много таких историй. Очень сложно было добиться разрешения на заезд в Дрезден, в Берлин, в последний момент мы его получили. И мы собрали огромную аудиторию, несмотря на дождь, в том числе. При поддержке правительства Москвы и Министерства иностранных дел произошло уникальное культурное событие – музыка во имя мира и здоровья. Эмоции до сих пор переполняют, это было одно из самых ярких переживаний для меня и моего коллектива. Но все получилось, хотя тридцать человек постоянно тестировались на коронавирус», – рассказал в беседе с НСН Михаил Турецкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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