«Свет в конце туннеля». Турецкий о регистрации второй вакцины от COVID-19

Михаил Турецкий : «Восемь ярких концертов при большом скоплении людей, и не только русских, но и местных слушателей, удалось нам отыграть в европейских столицах при совершенно уникальной сложившейся ситуации. Помните старый фильм «Экипаж»? Когда лава заливается, а самолет взлетает. То есть мы выступаем накануне в конце недели, а уже с понедельника страну закрывают. На наших глазах наш концерт с центральной площади Братиславы переносят в парк и так далее, много таких историй. Очень сложно было добиться разрешения на заезд в Дрезден, в Берлин, в последний момент мы его получили. И мы собрали огромную аудиторию, несмотря на дождь, в том числе. При поддержке правительства Москвы и Министерства иностранных дел произошло уникальное культурное событие – музыка во имя мира и здоровья. Эмоции до сих пор переполняют, это было одно из самых ярких переживаний для меня и моего коллектива. Но все получилось, хотя тридцать человек постоянно тестировались на коронавирус», – рассказал в беседе с НСН Михаил Турецкий.

