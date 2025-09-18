Депутат Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю или по меньшей мере на выходные. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Абзацем».

По мнению Арефьева, постоянное использование интернета на работе и в повседневной жизни приносит вред, на 70% Сеть пагубно влияет на здоровье и финансы граждан, оказывает серьезное давление на психику и в том числе приводит к зависимостям. Депутат подчеркнул, что люди «сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы».

«Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома. Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей», – поделился Арефьев.

Депутат допустил, что следует отключать Сеть целые недели или на выходные дни, «чтобы люди отдохнули».

Между тем в Камчатском крае предупредили о четырехдневном отключении интернета с 25 по 29 сентября из-за работ по укреплению подводной ВОЛС, пишет 360.ru.

