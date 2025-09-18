В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400
18 сентября 202512:35
Российские зенитные ракетные системы С-400, поставленные Турции, остаются на вооружении армии республики. Об этом рассказали источники в министерстве национальной обороны.
«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», - заявили источники журналистам в Анкаре.
По данным СМИ, системы якобы могут быть возвращены Турцией либо перепроданы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для продажи комплексов С-400 Анкаре потребуется согласие Москвы, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года
- В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400
- Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией
- Путин внес кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
- Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»
- «Будет петь сам!»: Режиссер фильма «Сектор Газа» о работе с Кологривым
- Депутат Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю
- Взломают и убьют? Чем будут опасны в будущем «умные» импланты и протезы
- Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
- Набиуллина: Признаков рецессии в России нет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru