В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400

Российские зенитные ракетные системы С-400, поставленные Турции, остаются на вооружении армии республики. Об этом рассказали источники в министерстве национальной обороны.

«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», - заявили источники журналистам в Анкаре.

По данным СМИ, системы якобы могут быть возвращены Турцией либо перепроданы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для продажи комплексов С-400 Анкаре потребуется согласие Москвы, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
