В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400

Два беспилотника нанесли удар по нефтехимическому предприятию в Башкирии Набиуллина: Признаков экономической рецессии в России нет Президент России предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России Загрязнение нефтепродуктами выявлено на реке Кривая Болда в Астрахани Астероид длиной почти в 300 метров благополучно пролетел мимо Земли