Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии

Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие», - указал он.

Пострадавших или погибших нет. Степень повреждений объекта уточняется.

Хабиров добавил, что на месте ликвидируют пожар, задействованы все службы.

Ранее украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области, были повреждены крыша и окна, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиБашкирия

Горячие новости

Все новости

партнеры