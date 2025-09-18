Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
18 сентября 202511:45
Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
«Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие», - указал он.
Пострадавших или погибших нет. Степень повреждений объекта уточняется.
Хабиров добавил, что на месте ликвидируют пожар, задействованы все службы.
Ранее украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области, были повреждены крыша и окна, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД не разрешили мотоциклистам ездить по выделенной полосе
- В школе во Владимирской области произошел пожар
- Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года
- В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400
- Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией
- Путин внес кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
- Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»
- «Будет петь сам!»: Режиссер фильма «Сектор Газа» о работе с Кологривым
- Депутат Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю
- Взломают и убьют? Чем будут опасны в будущем «умные» импланты и протезы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru