Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов, сообщает пресс-служба Госдумы.
Законопроект, направленный на совершенствование миграционного законодательства, был предложен сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой и Юрием Валяевым, а также депутатом Госдумы Виктором Водолацким.
В случае принятия законопроекта получение разрешения на временное проживание в упрощенном порядке станет возможно только после двух лет брака с гражданином РФ при отсутствии общих детей. На данный момент для этого достаточно года брака.
Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов следует запретить въезд в Россию. По его словам, это позволит остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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