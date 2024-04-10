Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Законопроект, направленный на совершенствование миграционного законодательства, был предложен сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой и Юрием Валяевым, а также депутатом Госдумы Виктором Водолацким.

В случае принятия законопроекта получение разрешения на временное проживание в упрощенном порядке станет возможно только после двух лет брака с гражданином РФ при отсутствии общих детей. На данный момент для этого достаточно года брака.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам трудовых мигрантов следует запретить въезд в Россию. По его словам, это позволит остановить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию страны, напоминает «Радиоточка НСН».

