Мигранты за рулем такси: Перевозки дорожают из-за дефицита водителей

«У нас есть проблема в том, что россияне не хотят перемещаться из одного региона в другой. Но мигранты «сливаются», если понимают, что где-то доход больше. Поэтому сегодня они поехали в ОАЭ, Турцию и так далее. Везде есть такое большое количество курсов, если кому-то не нравится, что они не очень хорошо владеют языком, научите. Они нам нужны! Не мы им настолько сегодня нужны, а они нам. Потому что нам нужны рабочие руки. Сейчас они не занимают наши рабочие места, всем хватает места. Численный состав россиян за рулем такси увеличивается, люди приходят на подработку», - рассказал он.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам будет запрещено работать в торговле табаком и алкоголем, пассажирских перевозках, включая такси, а также в общепите. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.









