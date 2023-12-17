Мигранты за рулем такси: Перевозки дорожают из-за дефицита водителей

Мигранты не занимают «чужие» рабочие места в службе такси. Они нужны, чтобы удержать стоимость от повышения.

Общественный совет по развитию такси предложил первому зампреду комитета Совета Федерации по экономической политике Алексею Синицыну решение кадровой проблемы в отрасли, заявила на пресс-конференции председатель совета Ирина Зарипова, сообщает РБК.

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«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика»», — рассказала Зарипова.

«Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе компании.

Также компания временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей из-за их дефицита в загруженный период.

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Стоимость поездок на такси растет из-за нехватки водителей, заявили эксперты «Яндекс Такси» в опубликованном отчете. Аналитики указали на растущий дефицит водителей. Нехватка вызвана их переходов в другие сферы.

Также эксперты обратили внимание на снижение числа мигрантов в отрасли и растущие расходы на обслуживание автомобилей. По их данным, отрасли не хватает около 80 тысяч водителей.

Трудовые мигранты сегодня нужны такси, они не занимают «чужие» рабочие места, так как мест всем хватает, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

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«У нас есть проблема в том, что россияне не хотят перемещаться из одного региона в другой. Но мигранты «сливаются», если понимают, что где-то доход больше. Поэтому сегодня они поехали в ОАЭ, Турцию и так далее. Везде есть такое большое количество курсов, если кому-то не нравится, что они не очень хорошо владеют языком, научите. Они нам нужны! Не мы им настолько сегодня нужны, а они нам. Потому что нам нужны рабочие руки. Сейчас они не занимают наши рабочие места, всем хватает места. Численный состав россиян за рулем такси увеличивается, люди приходят на подработку», - рассказал он.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам будет запрещено работать в торговле табаком и алкоголем, пассажирских перевозках, включая такси, а также в общепите. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.




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ФОТО: РИА Новости
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