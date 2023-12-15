Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада

Стоимость поездок на такси растет из-за нехватки водителей, заявили эксперты «Яндекс Такси» в опубликованном отчете. Аналитики указали на растущий дефицит водителей. Нехватка вызвана их переходов в другие сферы. Также эксперты обратили внимание на снижение числа мигрантов в отрасли и растущие расходы на обслуживание автомобилей. По их данным, отрасли не хватает около 80 тысяч водителей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 11 мм осадков, сообщает РИА Новости. По его словам, это пятая часть от месячной нормы. Он добавил, что в Тушино выпало 8 мм, на Балчуге – 9 мм осадков, а в Московской области больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске и Долгопрудном – 15 мм и 17 мм, соответственно, что составляет 33% от всей декабрьской нормы, передает «Радиоточка НСН».

