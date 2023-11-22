В Магаданской области иностранцам запретили работать на транспорте

В документе, который опубликован на портале правовой информации правительства региона, также говорится о регулярных перевозках пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение 2024 года. Транспортным компаниям следует уволить мигрантов в трёхмесячный срок.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области заявили о выдворении из России семьи мигрантов из-за хулиганства их детей, сообщает RT.

