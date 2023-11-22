В Магаданской области иностранцам запретили работать на транспорте

Власти Магаданской области утвердили запрет на привлечение иностранных граждан к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Носов.

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В документе, который опубликован на портале правовой информации правительства региона, также говорится о регулярных перевозках пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение 2024 года. Транспортным компаниям следует уволить мигрантов в трёхмесячный срок.

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ФОТО: РИА Новости
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