ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке

Сервис «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ФАСТаксиЯндекс

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