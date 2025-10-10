В Перу начались протесты после импичмента президента

Протесты начались в Перу после решения об отстранении от должности президента страны Дины Болуарте. Об этом сообщила радиостанция RPP.

Конгресс Перу утвердил импичмент президента Болуарте

Ранее конгресс республики утвердил импичмент Болуарте, пишет RT. Глава государства занимала свой пост с декабря 2022 года.

«Сотни протестующих собрались у здания Конгресса и находятся под контролем национальной полиции», - отмечает СМИ.

Между тем новым президентом Перу после импичмента Болуарте стал председатель конгресса Хосе Хери, его привели к присяге в качестве лидера республики.

