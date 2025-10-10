В Перу начались протесты после импичмента президента

Ранее конгресс республики утвердил импичмент Болуарте, пишет RT. Глава государства занимала свой пост с декабря 2022 года.

«Сотни протестующих собрались у здания Конгресса и находятся под контролем национальной полиции», - отмечает СМИ.

Между тем новым президентом Перу после импичмента Болуарте стал председатель конгресса Хосе Хери, его привели к присяге в качестве лидера республики.

