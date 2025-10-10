В Перу начались протесты после импичмента президента
10 октября 202511:00
Протесты начались в Перу после решения об отстранении от должности президента страны Дины Болуарте. Об этом сообщила радиостанция RPP.
Ранее конгресс республики утвердил импичмент Болуарте, пишет RT. Глава государства занимала свой пост с декабря 2022 года.
«Сотни протестующих собрались у здания Конгресса и находятся под контролем национальной полиции», - отмечает СМИ.
Между тем новым президентом Перу после импичмента Болуарте стал председатель конгресса Хосе Хери, его привели к присяге в качестве лидера республики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Перу начались протесты после импичмента президента
- «Мастер апокалипсиса»: Лауреата Нобелевки Краснахоркаи назвали венгерским Гоголем
- Китай введет специальный портовый сбор для судов США
- Фронт рухнет за месяцы: Удары по энергетике оставят Киев без дронов и ракет
- Песков: «Импульс Анкориджа» жив
- Риелторы опровергли падение цен на аренду жилья в Москве
- ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу Киеву информации о ПВО
- В Москве госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину
- Иркутский авиазавод построил первый опытный образец Як-130М
- Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru