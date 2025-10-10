Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ до $112 млрд

Товарооборот России и стран СНГ в 2024 году увеличился до $112 млрд. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ выступил на заседании Совета глав СНГ в узком составе. По словам Путина, товарооборот России со странами объединения в прошлом году вырос на 7% и достиг $112 млрд. При этом структура торговли улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Вот я хочу это отметить, просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год», - подчеркнул президент России.

Кроме того, Путин рассказал, что страны СНГ создают устойчивую и независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру, почти все взаиморасчеты ведутся в национальных валютах. В первой половине 2025 года их доля составила 96%.

Ранее Владимир Путин провел встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

