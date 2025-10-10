Сотни миллиардов: Депутат Свинцов призвал бизнес вкладываться в роботов и ИИ

В России необходимо развивать робототехнику, так как уже есть большие наработки в этой сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Идея взять робота-помощника пришла ко мне очень давно. Я полтора года назад провел форум в Госдуме по робототехнике, на который приехали фракции, министры…Там мы представили все, что у нас есть в России, там был представлен и робот Федор, который посещал МКС, там были другие роботы, роботы для промышленности и сборки устройств, для медицины... Только после этого мероприятия появились специальные программы правительства. Задача депутатов сделать так, чтобы в каждой школе был класс робототехники, чтобы даже в самом небольшом городе был такой техникум. Мы хотим, чтобы каждый крупный предприниматель часть средств инвестировал в роботов и ИИ. Наши конкуренты – США и Китай – вкладывают сотни миллиардов долларов в эти два направления», - рассказал он.

К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.

Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.

