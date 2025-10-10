В Минфине заявили, что менять шкалу НДФЛ не планируется

Шкалу налога на доходы физических лиц менять не планируется. Об этом заявила в Госдуме первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, передает РИА Новости.

Замминистра напомнила, что в прошлом году ведомство «с благодарностью» учло предложения и сформировало дифференцированную шкалу НДФЛ.

«Эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация», - подчеркнула Окладникова.

По ее словам, у подобных мер был бы обратный эффект.

Ранее депутаты Госдумы предложили снизить до 8% НДФЛ для работников до 35 лет с невысокими доходами, пишет «Свободная пресса».

