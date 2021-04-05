Мигранты не спасут. В России спорят, как вылезти из демографической «ямы»

Убыль населения в России в 2018-2020 годах продолжилась, нас стало меньше на 711 тысяч человек. В процентном выражении – это 0,5 процента от общей численности. Самый существенный спад наблюдается в Тамбовской и Магаданской областях. При этом есть регионы, где население заметно увеличилось. Так, наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, Ингушетии, Ленобласти и Чечне, пишет РИА Новости.

Демографы прогнозируют, что, при сохранении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое. При этом говоря о приросте населения не нужно испытывать неоправданных иллюзий: цифры растут за счет притока мигрантов.

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева на пресс-конференции НСН заявила, что властям, прежде всего, нужно сосредоточить внимание на стимулировании роста рождаемости, а не на попытках решить проблему привлечением мигрантов.

«Нацпроект "Демография" нацелен на рост продолжительности жизни, а не рост числа новых рождений и потому он должен быть дополнен новыми инструментами. При этом решение проблем численности населения за счет мигрантов неприемлемо – нам в первую очередь нужно стимулировать рост своего населения», - сказала она.