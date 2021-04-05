Мигранты не спасут. В России спорят, как вылезти из демографической «ямы»
Демографы бьют тревогу, а депутат Госдумы в эфире НСН призвала перестать решать проблему за счет мигрантов.
Убыль населения в России в 2018-2020 годах продолжилась, нас стало меньше на 711 тысяч человек. В процентном выражении – это 0,5 процента от общей численности. Самый существенный спад наблюдается в Тамбовской и Магаданской областях. При этом есть регионы, где население заметно увеличилось. Так, наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, Ингушетии, Ленобласти и Чечне, пишет РИА Новости.
Демографы прогнозируют, что, при сохранении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое. При этом говоря о приросте населения не нужно испытывать неоправданных иллюзий: цифры растут за счет притока мигрантов.
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева на пресс-конференции НСН заявила, что властям, прежде всего, нужно сосредоточить внимание на стимулировании роста рождаемости, а не на попытках решить проблему привлечением мигрантов.
«Нацпроект "Демография" нацелен на рост продолжительности жизни, а не рост числа новых рождений и потому он должен быть дополнен новыми инструментами. При этом решение проблем численности населения за счет мигрантов неприемлемо – нам в первую очередь нужно стимулировать рост своего населения», - сказала она.
При этом аудиторы Счётной палаты констатируют: третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН отметил, что пик рождаемости пришелся на 2013-2015 годы.
«Сейчас обратная ситуация, мы стремительно падаем в яму. У нас 1,5 ребенка на семью, хотя для простого воспроизводства населения нужно 2,5 ребенка. Только ставка на многодетные семьи позволит удержать население. У нас к 2040 году не менее половины всех семей должны быть многодетными, с тремя-четырьмя детьми, чтобы просто не уменьшалось население», - сказал Крупнов.
За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: в Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае — 960 человек.
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