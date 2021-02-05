«Падаем в яму». Демограф назвал население России после новой переписи

«В предыдущую перепись население было 142,8 млн человек. Сейчас 146,2 млн. Даже если у нас население снизится на 0,5 млн, то все равно будет намного больше, чем было в 2010 году. Во-первых, было присоединение Крыма – это более двух млн человек. И начиная с 2004-2005 годов началось повышение рождаемости. У нас был пик рождаемости в 2013-2015 годах. А сейчас обратная ситуация, мы стремительно падаем в яму и достигнем дна к концу 2020-х. Поэтому если сравнивать формально, то в сентябре у нас население будет больше, чем во время переписи в 2010 году», - сказал Крупнов.

Чтобы выправить демографическую ситуацию в стране, нужно перестраивать все семейно-демографическую политику, делать ставку на многодетную семью, отметил эксперт.

«Яма в начале 2030-х перейдет в новый пик, но он будет значительно ниже. У нас затухающая синусоида. Это связано исключительно с низкой рождаемостью. У нас 1,5 ребенка на семью, хотя для простого воспроизводства населения нужно 2,5 ребенка. Только ставка на многодетные семьи позволит удержать население. У нас к 2040 году не менее половины всех семей должны быть многодетными, с тремя-четырьмя детьми, чтобы просто не уменьшалось население», - заключил собеседник НСН.

Ранее Крупнов в эфире НСН назвал сокращение населения России катастрофическим.

