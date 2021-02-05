«Падаем в яму». Демограф назвал население России после новой переписи
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН рассказал, как вытащить Россию из демографической ямы.
Перенести Всероссийскую перепись населения из-за коронавируса с апреля на сентябрь 2021 года решило правительство России.
Как пояснили в Росстате, к осени в России ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации, поэтому сентябрь текущего года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН рассказал, как изменилась численность россиян с предыдущей переписи.
«В предыдущую перепись население было 142,8 млн человек. Сейчас 146,2 млн. Даже если у нас население снизится на 0,5 млн, то все равно будет намного больше, чем было в 2010 году. Во-первых, было присоединение Крыма – это более двух млн человек. И начиная с 2004-2005 годов началось повышение рождаемости. У нас был пик рождаемости в 2013-2015 годах. А сейчас обратная ситуация, мы стремительно падаем в яму и достигнем дна к концу 2020-х. Поэтому если сравнивать формально, то в сентябре у нас население будет больше, чем во время переписи в 2010 году», - сказал Крупнов.
Чтобы выправить демографическую ситуацию в стране, нужно перестраивать все семейно-демографическую политику, делать ставку на многодетную семью, отметил эксперт.
«Яма в начале 2030-х перейдет в новый пик, но он будет значительно ниже. У нас затухающая синусоида. Это связано исключительно с низкой рождаемостью. У нас 1,5 ребенка на семью, хотя для простого воспроизводства населения нужно 2,5 ребенка. Только ставка на многодетные семьи позволит удержать население. У нас к 2040 году не менее половины всех семей должны быть многодетными, с тремя-четырьмя детьми, чтобы просто не уменьшалось население», - заключил собеседник НСН.
Ранее Крупнов в эфире НСН назвал сокращение населения России катастрофическим.
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