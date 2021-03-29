Мигранты не нужны! В Госдуме рассказали, как решить проблему демографии

Аудиторы Счётной палаты РФ сообщили о новом рекорде неэффективности нацпроекта «Демография». Уже третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать. Финансовые вливания не смогли остановить ни падение рождаемости, ни рост смертности. За последние три года естественная убыль населения перевалила уже за 1 млн человек. Демографы прогнозируют, что, при сохранении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое.

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в ходе пресс-конференции НСН рассказала, что в России нужно стимулировать рост рождаемости своего населения, а не ввозить мигрантов.

«Нацпроект «Демография» нацелен на рост продолжительности жизни, а не рост числа новых рождений и потому он должен быть дополнен новыми инструментами. При этом решение проблем численности населения за счет мигрантов неприемлемо – нам в первую очередь нужно стимулировать рост своего населения», - сказала она.

Для этого, считает она, нужно предпринять такие меры, как введение постоянных и достойных выплат за рождение ребенка, причем выплачивать их нужно с момента постановки матери на учет по беременности.

«Материнский капитал должен быть прогрессивным и расти с каждым последующим ребенком. Вопрос улучшения жилищных условий должен решаться не только за счет льготной ипотеки, но и за счет социального найма жилья. Если в городе не хватает бюджетных мест в детских садах, необходимо доплачивать из бюджета за платные места в них. Также уход за ребенком до трех лет должен засчитываться в трудовой стаж», - сказала Юмашева.

Для решения демографической проблемы в каждой семье должно быть трое и более детей, напомнила Юмашева, однако сейчас 70% родителей одного ребенка не готовы рожать второго.

