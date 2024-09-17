Мигрантам запретят готовить уличную еду в Подмосковье
Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила запретить мигрантам в сфере уличного питания в Подмосковье с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.
Масленкина отметила, что для работы в России иностранцы должны иметь специальный патент, ответственность за его отсутствие несут и мигранты, и их работодатели. Под запрет работать в уличном общепите и ряде других сфер в Подмосковье попадут 5600 обладателей таких патентов, добавила она. Зампред правительства региона заверила, что мигрантов можно заменить россиянами и гражданами из стран ЕАЭС.
Масленкина предложила штрафовать мигрантов за нарушение запрета на 45-50 тысяч рублей, а юрлиц — на сумму от 800 тысяч до 1 млн рублей. Сейчас в Подмосковье установлен лимит (15%) на привлечение иностранных рабочих в торгующие табаком, пивом и алкоголем розничные магазины.
Ранее Масленкина предложила запретить мигрантам работать в сферах спорта, культуры и развлечений, здравоохранения, социальных услуг и образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru