СМИ: Число мигрантов не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3% до 30%
Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май, вырос с 3% до 30%, пишут РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, глава Минобрнауки Валерий Фальков в апреле 2024 года дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, вследствие чего теперь экзамен можно сдать только на госплощадках.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор считает возможным включение в экзамен для мигрантов проверку устной речи. Также сейчас обсуждается вопрос о повышении минимального балла, который необходим для получения вида на жительство или гражданства РФ, с 50 до 80.
Как рассказал «Радиоточке НСН» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, в России проживает 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны, и многие мигранты не знают русского языка..
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru