В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах

При этом, по ее словам, мигранты смогут работать в магазинах и торговых сетях, не связанных с реализацией указанной выше продукции.

В перечисленных сферах важны качественное знание языка, навыки работы с населением и минимизация конфликтов, подчеркнула Масленкина.

Предлагается ввести запрет с 1 января 2025 года, чтобы «бизнес успел сориентироваться».

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в июне 2024 года был зафиксирован рост зарплат трудовых мигрантов на 23%.

