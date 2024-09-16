В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах
Мигрантам предложили запретить торговать крепким алкоголем, пивом и табаком, а также работать в сферах спорта, культуры и развлечений, здравоохранения, социальных услуг и образования. Об этом заявила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина, сообщило РИАМО.
При этом, по ее словам, мигранты смогут работать в магазинах и торговых сетях, не связанных с реализацией указанной выше продукции.
В перечисленных сферах важны качественное знание языка, навыки работы с населением и минимизация конфликтов, подчеркнула Масленкина.
Предлагается ввести запрет с 1 января 2025 года, чтобы «бизнес успел сориентироваться».
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в июне 2024 года был зафиксирован рост зарплат трудовых мигрантов на 23%.
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