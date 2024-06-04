МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять «е» и «ё» в загранпаспортах

МИД России рекомендовал россиянам заблаговременно устранить разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, говорится в Telegram-канале консульского департамента дипведомства.

В МВД призвали россиян проверить данные и сроки действия загранпаспортов

В ведомстве отметили, что речь идет об историях в СМИ, связанных с признанием недействительными загранпаспортов по причине неверного написания в них имен граждан, в которых встречаются буквы «е» и «ё».

В ведомстве рекомендовали россиянам с такими проблемами обратиться в полномочный орган и переоформить загранпаспорт.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил на пресс-конференции НСН, что загранпаспорт могут изъять на пограничном контроле, если в нем будет указано устаревшее название города. Однако бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в свою очередь рассказал «Радиоточке НСН», что изъять паспорт на границе могут только у призывников, которые не явились в военкомат, а в случае ошибок в документе человека просто не выпустят из страны до выяснения обстоятельств в МВД.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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