АТОР: Пограничники могут начать изымать паспорта со старыми названиями городов
Проблема ошибок в загранпаспортах носит лавинообразный характер, заявил НСН Артур Мурадян.
Загранпаспорт могут изъять на пограничном контроле, если в нем будет указано устаревшее название города, заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop.
«Сначала мы наблюдали волну ошибок в паспортах, связанных с орфографией, где-то пол перепутали, потом начались проблемы с именами и буквой ё, таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ. Эта проблема носит сейчас лавинообразный характер. Есть сегодняшняя информация из Пулково: пограничники со скрипом пропустили человека, у которого в загранпаспорте стояло место рождения Ленинградская область. Пограничники поинтересовались, почему в российском паспорте у гражданина указан населенный пункт, а в загранпаспорте - нет. У 99% в загранпаспорте нет населенного пункта, но есть те, у кого был не Екатеринбург, а Свердловск, не Самара, а Куйбышев. Тех, кто родился до 1991 года, может ожидать проблема. Я сам наблюдал споры на пограничном контроле. Пограничникам бесполезно что-то доказывать. Достаточно того факта, что в паспорте есть ошибка, он сразу изымается», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов заявил «Радиоточке НСН», что сейчас ошибки в документах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу.
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