МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ
Российские граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если их права будут нарушены за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Григория Лукьянцева.
Дипломат отметил, что граждане по-прежнему имеют право обращаться в ЕСПЧ, несмотря на выход России из организации.
Он добавил, что гражданин России может обратиться в суд в случае, если его права были нарушены в одной из европейских стран. Лукьянцев также уточнил, что это также касается и вопросов гарантии права собственности.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации.
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