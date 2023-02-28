МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ

Российские граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если их права будут нарушены за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Григория Лукьянцева.

В МИД оценили идею выхода России из ВТО

Дипломат отметил, что граждане по-прежнему имеют право обращаться в ЕСПЧ, несмотря на выход России из организации.

Он добавил, что гражданин России может обратиться в суд в случае, если его права были нарушены в одной из европейских стран. Лукьянцев также уточнил, что это также касается и вопросов гарантии права собственности.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ЕСПЧМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры