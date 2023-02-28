МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ

Дипломат отметил, что граждане по-прежнему имеют право обращаться в ЕСПЧ, несмотря на выход России из организации.

Он добавил, что гражданин России может обратиться в суд в случае, если его права были нарушены в одной из европейских стран. Лукьянцев также уточнил, что это также касается и вопросов гарантии права собственности.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации.

