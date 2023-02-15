В МИД оценили идею выхода России из ВТО

Во внешнеполитическом ведомстве отнеслись к идее негативно. В пресс-службе заявили, что ВТО остается важной площадкой для защиты интересов РФ в мировой торговле.

Недружественные страны приветствовали бы выход России из организации, считают в МИД. С такой позицией солидарны в профильных ведомствах, добавила пресс-служба.

После начала специальной операции на Украине с инициативой выйти из ВТО выступали некоторые депутаты Госдумы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее объяснил, почему РФ вышла из ряда конвенций Совета Европы. По его словам, Запад пытается ущемить интересы Москвы в этих документах, пишет НСН.

