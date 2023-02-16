Вице-спикер Госдумы Толстой: обсуждается выход России из ВТО
Вопрос выхода России из Всемирной торговой организации находится в процессе обсуждения, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Парламентарий отметил, что по этому вопросу пока нет консенсуса.
По словам Толстого, против выхода из организации выступают в правительстве. Кабмин считает, что это невыгодно Москве с точки зрения инвестиций и пошлин, уточнил депутат.
У некоторых парламентариев на этот счет другое мнение, это вопрос партийных дискуссий, сказал вице-спикер.
Инициативу о выходе России из ВТО не поддержали в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что организация является важной площадкой для защиты интересов РФ, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Сенаторы призвали Байдена начать обучение украинских пилотов
- Пригожин рассказал, как «выбивает» оружие для ЧВК «Вагнер» в Минобороны
- Страны G7 намерены ввести 24 февраля новый пакет санкций против России
- Вице-спикер Госдумы Толстой: обсуждается выход России из ВТО
- Опрос: Каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав
- Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке
- «Не ожидал»: омский губернатор возмутился словами Брыльской о городе
- Байдену указали на катастрофу из-за тайной операции США на Украине
- «Ломать - не строить»: Украине посоветовали заняться своими проблемами
- Токаев и Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru