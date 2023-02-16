Вице-спикер Госдумы Толстой: обсуждается выход России из ВТО

Парламентарий отметил, что по этому вопросу пока нет консенсуса.

По словам Толстого, против выхода из организации выступают в правительстве. Кабмин считает, что это невыгодно Москве с точки зрения инвестиций и пошлин, уточнил депутат.

У некоторых парламентариев на этот счет другое мнение, это вопрос партийных дискуссий, сказал вице-спикер.

Инициативу о выходе России из ВТО не поддержали в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что организация является важной площадкой для защиты интересов РФ, пишет НСН.

