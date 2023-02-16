Вице-спикер Госдумы Толстой: обсуждается выход России из ВТО

Вопрос выхода России из Всемирной торговой организации находится в процессе обсуждения, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В МИД РФ заявили, что Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Парламентарий отметил, что по этому вопросу пока нет консенсуса.

По словам Толстого, против выхода из организации выступают в правительстве. Кабмин считает, что это невыгодно Москве с точки зрения инвестиций и пошлин, уточнил депутат.

У некоторых парламентариев на этот счет другое мнение, это вопрос партийных дискуссий, сказал вице-спикер.

Инициативу о выходе России из ВТО не поддержали в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что организация является важной площадкой для защиты интересов РФ, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВТОРоссия
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