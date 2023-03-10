МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
Россиянин Юрий Мель, незаконно осужденный в Литве, был освобожден сегодня, 10 марта, и вернулся в Россию, сообщил российский МИД.
В ведомстве отметили, что полковник в отставке Юрий Мель провел в литовских тюрьмах 9 лет.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, судебный процесс проводился с многочисленными нарушениями.
Мель был одним из 67 россиян, которых литовский суд признал виновными по делу о трагических событиях 13 января 1991 года, в результате которых у телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек.
Ранее в российском МИДе заявили, что Запад проигнорировал требования России о расследовании по «Северным потокам».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Эрдоган решил вести предвыборную кампанию без музыки
- Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
- Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким
- Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда
- Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
- СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
- МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
- Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
- Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru