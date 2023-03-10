МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию

В ведомстве отметили, что полковник в отставке Юрий Мель провел в литовских тюрьмах 9 лет.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, судебный процесс проводился с многочисленными нарушениями.



Мель был одним из 67 россиян, которых литовский суд признал виновными по делу о трагических событиях 13 января 1991 года, в результате которых у телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек.

Ранее в российском МИДе заявили, что Запад проигнорировал требования России о расследовании по «Северным потокам».

