ШОС учредит Банк развития организации

Государства Шанхайской организации сотрудничества решили создать Банк развития объединения. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ШОС.

Документ был принят после встречи стран-участниц организации в китайском Тяньцзине.

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития... приняли решение о его учреждении», - указано в декларации.

В документе также отмечается, что страны решили активизировать консультации по вопросам функционирования этого финансового института.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС в целях «усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», пишет 360.ru.

