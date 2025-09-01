ШОС учредит Банк развития организации
Государства Шанхайской организации сотрудничества решили создать Банк развития объединения. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ШОС.
Документ был принят после встречи стран-участниц организации в китайском Тяньцзине.
«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития... приняли решение о его учреждении», - указано в декларации.
В документе также отмечается, что страны решили активизировать консультации по вопросам функционирования этого финансового института.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС в целях «усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», пишет 360.ru.
