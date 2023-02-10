Осужденный мобилизованный Лешков намерен просить о помиловании
Мобилизованный Александр Лешков собирается подать прошение о помиловании президенту. Об этом сообщает «Коммерсант».
Лешков полностью призвал вину в нападении на командира. В ходе судебного заседания он несколько раз извинился перед подполковником, передает издание.
По данным СМИ, супруга мобилизованного страдает тяжелым заболеванием. Лешков поинтересовался у своих адвокатов, когда и как можно подать прошение о помиловании.
Второй западный окружной военный суд 10 февраля ужесточил наказание виновному. Он проведет за решеткой семь лет.
Видеозапись конфликта офицера и мобилизованных появилась в Сети 13 ноября прошлого года. Военнослужащие жаловались на плохую подготовку, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru