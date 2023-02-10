Осужденный мобилизованный Лешков намерен просить о помиловании

Мобилизованный Александр Лешков собирается подать прошение о помиловании президенту. Об этом сообщает «Коммерсант».

Лешков полностью призвал вину в нападении на командира. В ходе судебного заседания он несколько раз извинился перед подполковником, передает издание.

По данным СМИ, супруга мобилизованного страдает тяжелым заболеванием. Лешков поинтересовался у своих адвокатов, когда и как можно подать прошение о помиловании.

Второй западный окружной военный суд 10 февраля ужесточил наказание виновному. Он проведет за решеткой семь лет.

Видеозапись конфликта офицера и мобилизованных появилась в Сети 13 ноября прошлого года. Военнослужащие жаловались на плохую подготовку, сообщает НСН.

