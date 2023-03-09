МИД РФ: Запад проигнорировал требования России о расследовании по «Северным потокам»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада уклоняются от контактов с Россией по вопросу расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.
По её словам, требования Москвы о совместном расследовании были проигнорированы.
«Направленные ранее правительству ФРГ, Швеции, Дании требования российской стороны о проведении независимого и всестороннего расследования с её участием остались проигнорированы», - указала Захарова.
Она добавила, что также Западные страны никогда не поднимали вопрос об альтернативных площадках для совместного расследованиями.
Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что отсутствие информации о взрывах газопроводов «Северный поток» связано с тем, что ФРГ, Дания и Швеция ещё не закончили расследование, сообщает журнал «Профиль».
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