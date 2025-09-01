Премьер Индии Моди призвал к реформированию ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформированию ООН. Об этом он заявил, выступая на саммите Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил политик, страны объединения могут расширить взаимное сотрудничество для реформирования международных структур. Моди озвучил призыв к реформированию ООН в честь 80-летия организации.

«Заключить устремления Глобального Юга в рамки устаревших рамок – вопиющая несправедливость по отношению к будущим поколениям. Мы не можем показать многоцветные мечты нового поколения на старом черно-белом экране», - указал индийский премьер, добавив, что «экран придется сменить».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай выступают в пользу реформы ООН, чтобы она «восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», пишет 360.ru.

