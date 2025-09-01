Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

Банки в России смогут устанавливать лимит на снятие наличных денег через банкоматы для борьбы с мошенниками. Соответствующая норма федерального закона вступила в силу с 1 сентября.

Кредитные организации перед выдачей средств обязаны проверить, не имеет ли операция признаков выдачи наличных без добровольного согласия клиента. Банкам разрешат устанавливать ограничения на снятие денег в банкомате, если операция покажется подозрительной. Перед выдачей средств организация должна проверить, не совершается ли эта операция под влиянием аферистов. Выпустивший карту банк проведет проверку с помощью специального перечня признаков подозрительных транзакций, опубликованного на сайте Центробанка.

В случае выявления подозрительных признаков снятие наличных ограничат на два дня на уровне не более 50 тысяч рублей в сутки. Клиента проинформируют о причине блокировки, за это время человек, на которого воздействовали аферисты, «может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам».

Кроме того, банки обязаны ограничить выдачу денег через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц клиентам, информация о которых внесена в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

Ранее Банк России определил признаки мошеннических действий во время снятия наличных в банкоматах, в их числе изменение активности телефонных разговоров за 6 часов до операции, увеличение лимита на выдачу денег, снятие средств в течение суток после оформления кредита, пишет 360.ru.

