Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников
Банки в России смогут устанавливать лимит на снятие наличных денег через банкоматы для борьбы с мошенниками. Соответствующая норма федерального закона вступила в силу с 1 сентября.
Кредитные организации перед выдачей средств обязаны проверить, не имеет ли операция признаков выдачи наличных без добровольного согласия клиента. Банкам разрешат устанавливать ограничения на снятие денег в банкомате, если операция покажется подозрительной. Перед выдачей средств организация должна проверить, не совершается ли эта операция под влиянием аферистов. Выпустивший карту банк проведет проверку с помощью специального перечня признаков подозрительных транзакций, опубликованного на сайте Центробанка.
В случае выявления подозрительных признаков снятие наличных ограничат на два дня на уровне не более 50 тысяч рублей в сутки. Клиента проинформируют о причине блокировки, за это время человек, на которого воздействовали аферисты, «может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам».
Кроме того, банки обязаны ограничить выдачу денег через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц клиентам, информация о которых внесена в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.
Ранее Банк России определил признаки мошеннических действий во время снятия наличных в банкоматах, в их числе изменение активности телефонных разговоров за 6 часов до операции, увеличение лимита на выдачу денег, снятие средств в течение суток после оформления кредита, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс
- «Рекорд Басты и огонь Zivert»: Чем удивили главные стадионники лета-2025
- Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников
- Премьер Индии Моди призвал к реформированию ООН
- Неизолированная Россия: Путин высказался об Украине на саммите ШОС
- Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине
- На Кубани из-за БПЛА повреждены два дома и загорелась подстанция
- В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией
- Над Россией за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА
- Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru