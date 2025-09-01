На Кубани из-за БПЛА повреждены два дома и загорелась подстанция
Обломки беспилотников упали в Северском районе Краснодарского края и в промзоне города Кропоткин. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
Так в поселке городского типа Ильский были выбиты окна в двух домах.
«Также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Кропоткине из-за БПЛА загорелась трансформаторная подстанция. Позднее возгорание потушили на площади 80 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Краснодарским краем сбили два украинских дрона, пишет Ura.ru.
